«Кавказ.Реалии»‎*: контрактники из Дагестана отказались участвовать в боях в Украине

«Кавказ.Реалии»‎* обнаружил в материалах административного дела военнослужащего Заура Батырханова информацию о том, что несколько контрактников из Дагестана, 136-й мотострелковой бригады, отказались участвовать в боях в Украине. Они не стали выполнять приказ и отправились в расположение части.

Батырханов уехал в Украину в марте 2022 года. Когда он выполнял погрузочно-разгрузочные работы, ему стало плохо, и он попросил о медпомощи. Командование отправило его в часть в Дагестан, что он и сделал 25 марта.

Однако в тех же документах суда сказано, что Батырханов и несколько сослуживцев, «находясь в служебной командировке по выполнению специальных задач, отказались выполнять приказ о занятии огневой позиции в районе сосредоточения для прикрытия союзных войск»‎. Сколько именно человек отказались участвовать в боях — журналисты не сообщили.

*«Кавказ.Реалии»‎* Минюст России считает «иностранным агентом»‎.