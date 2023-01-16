Число погибших после удара по жилому дому в Днепре выросло до 35 человек

ГСЧС Украины сообщила, что в Днепре продолжают разбирать завалы в разрушенном после российского обстрела 14 января доме. Погибли 35 человек, в том числе два ребенка. Спасено из-под завалов 36 человек, среди которых 6 детей. Без вести пропавшими числятся 46 человек.

С ранениями в больницах находится 75 жителей дома, в том числе 14 детей.

Генпрокуратура Украины сообщила, что ракету Х-22 по дому в Днепре запустил 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Эта ракета имеет большое отклонение и очень неточна. По мнению Генпрокуратуры, ее применение в густонаселенном жилом районе — военное преступление. Такие же боеприпасы применили при обстреле ТЦ в Кременчуге в июне 2022 года.