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#Новости

Число погибших после удара по жилому дому в Днепре выросло до 35 человек

16.01.2023

В больницах остаются 75 раненых, без вести пропавшими считаются 46 человек

ГСЧС Украины сообщила, что в Днепре продолжают разбирать завалы в разрушенном после российского обстрела 14 января доме. Погибли 35 человек, в том числе два ребенка. Спасено из-под завалов 36 человек, среди которых 6 детей. Без вести пропавшими числятся 46 человек. 

С ранениями в больницах находится 75 жителей дома, в том числе 14 детей. 

Генпрокуратура Украины сообщила, что ракету Х-22 по дому в Днепре запустил 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Эта ракета имеет большое отклонение и очень неточна. По мнению Генпрокуратуры, ее применение в густонаселенном жилом районе — военное преступление. Такие же боеприпасы применили при обстреле ТЦ в Кременчуге в июне 2022 года. 


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