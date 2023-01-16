РКН заблокировал 306 сайтов с информацией об ЛГБТ за полтора месяца

«Ведомости»‎ сообщили, что с начала декабря прошлого года Роскомнадзор заблокировал 306 интернет-ресурсов с информацией об ЛГБТ в соответствии с принятым законом о «запрете пропаганды»‎ такой тематики. При этом конкретные примеры запрещенных ресурсов представитель ведомства не смог привести.

Закон вступил в силу 6 декабря. Фактически, запрещено любое упоминание «нетрадиционных»‎ отношений в кино, книгах, искусстве и медиа-пространстве. Нарушителям грозят крупные штрафы —- до 5 млн рублей для юридических лиц.

Активнее всего блокировали ЛГБТ-ресурсы в конце декабря 2022 года и начале 2023 года.

В начале 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в России возбудили первое административное дело о «пропаганде ЛГБТ»‎ против издательства «Попкорн букс»‎. Преследование началось по его же доносу. Депутату не понравились книги, которые здесь издавали‎.

Хинштейн при этом утверждал, что в России запрещено не само упоминание ЛГБТ, а пропаганда. Но участникам рынка только сейчас «в рабочем режиме»‎ разъясняет о том, что такое демонстрация, которая запрещена только для несовершеннолетних, и что такое пропаганда, которая касается теперь всех.