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РКН заблокировал 306 сайтов с информацией об ЛГБТ за полтора месяца

16.01.2023

Закон о «запрете пропаганды ЛГБТ»‎ начал работать в начале декабря прошлого года

«Ведомости»‎ сообщили, что с начала декабря прошлого года Роскомнадзор заблокировал 306 интернет-ресурсов с информацией об ЛГБТ в соответствии с принятым законом о «запрете пропаганды»‎ такой тематики. При этом конкретные примеры запрещенных ресурсов представитель ведомства не смог привести. 

Закон вступил в силу 6 декабря. Фактически, запрещено любое упоминание «нетрадиционных»‎ отношений в кино, книгах, искусстве и медиа-пространстве. Нарушителям грозят крупные штрафы —- до 5 млн рублей для юридических лиц. 

Активнее всего блокировали ЛГБТ-ресурсы в конце декабря 2022 года и начале 2023 года. 

В начале 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в России возбудили первое административное дело о «пропаганде ЛГБТ»‎ против издательства «Попкорн букс»‎. Преследование началось по его же доносу. Депутату не понравились книги, которые здесь издавали‎. 

Хинштейн при этом утверждал, что в России запрещено не само упоминание ЛГБТ, а пропаганда. Но участникам рынка только сейчас «в рабочем режиме»‎ разъясняет о том, что такое демонстрация, которая запрещена только для несовершеннолетних, и что такое пропаганда, которая касается теперь всех. 



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