Главные новости политики 15 января

На фронте

Российские войска нанесли удар по Днепру. Снаряды попали в девятиэтажный дом, полностью разрушен один подъезд. Спасатели продолжают разбирать завалы. По данным ГСЧС Украины спасено 39 человек, в том числе 6 детей. Погибли 29 человек, среди них — один ребенок. Ранения получили 75 человек. Судьба 44 человек остается неизвестной.

Российское Минобороны удар не комментировало, в ведомстве в сегодняшней сводке рассказали «о ракетном ударе по системе военного управления Украины и объектам энергетики»‎.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина может вскоре ожидать новых поставок тяжелого вооружения из стран Запада, передает AFP. По данным ВВС, поставки 14 танков Challenger 2 уже подтвердила Великобритания. Это произойдет в ближайшие дни.

Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин»‎ сказал, что «спецоперация идет по плану Минобороны и Генштаба, и есть «положительная динамика»‎. Идет уже 326-й день боев.

Reuters сообщает, что Россия в последний момент отменила обмен пленными с Украиной. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не дала комментарий агентству, но в Telegram она сообщила, что родным российских военнопленных присылают видео с пытками над их родственниками.

В России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 198 человек. Большая часть из них из России. Санкции сроком на 10 лет подразумевают блокировку активов, запрет на поездки в страну и прекращение сотрудничества. В санкционный список попали режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, продюсер Яна Рудковская, российские военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок. Среди журналистов в списке Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Борис Корчевников. Также в списке есть граждане Беларуси и украинская журналистка Диана Панченко, которой заинтересовалась полиция после ее поездки на Донбасс, пишет РБК.

Представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что следующие санкции введут против Хрюши и Степашки.

«Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведёт. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то её два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесёт»‎, — написала Захарова.

В Белгородской области обстрелян город Шебекино. Пострадавших нет.

В том же регионе военный подорвал гранату, отчего сдетонировали боеприпасы. Погибли трое военных, больше 10 человек ранены.

В мире

Правительство Грузии объяснило отказ поставлять вооружение Украине. По словам вице-премьера и министра культуры страны Теи Цулукиани, страна «не хочет быть в состоянии войны» и не будет помогать ни одной стороне конфликта. Как передает «Коммерсант»‎, она выразила надежду, что боевые действия в Украине закончатся победой украинского народа.

«Правительство Грузии не допустит, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние… Это основная, генеральная линия и позиция правительства… Мы прошли через слишком много войн… Мы очень хорошо помним, сколько это хлопот. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны», — сказала Цулукиани.

Ранее Киев просил Грузию вернуть комплексы «Бук»‎, которые Украина передала Грузии в 2008 году. В Грузии настаивают, что передача не была безвозмездной.