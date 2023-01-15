В Перу объявили ЧС и комендантский час из-за протестов

Агентство AFP сообщило, что в Перу ввели режим ЧС на 30 дней и комендантский час в городе Пуно. Особый режим позволит использовать армию для подавления беспорядков и приостанавливать некоторые конституционные права: например, свободу собраний и передвижения.

ЧС распространяется на Пуно, Куско, Лиму, Кальяо, Тората, провинции Андауайлас, Тамбопата и Тауаману. Также под особые правила попадают пять автомагистралей.

В Пуно жителям запрещено будет выходить из дома с 20:00 до 4:00.

В ноябре прошлого года жители Перу выходили на протесты против экс-президента страны Педро Кастильо. Его подозревали в коррупции.

В декабре Кастильо арестовали: он планировал распустить парламент, но депутаты не подчинились его требованию. Экс-президента обвинили в попытке госпереворота. Должность главы государства заняла Дина Болуарте, бывша при Кастильо вице-премьером.

Теперь жители Перу выходят против правительства Болуарте. Во время нескольких недель протестов погибли больше 40 митингующих, в том числе подростки.