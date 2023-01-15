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#Новости

Путин: динамика СВО положительная

15.01.2023

Он добавил, что все идет по плану Минобороны и Генштаба

Президент России Владимир Путин в интервью для «России-1»‎ в программе «Москва. Кремль. Путин»‎ сказал, что динамика СВО положительная и все идет по плану Минобороны и Генштаба. 

«Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы»‎, — цитирует Путина РИА «Новости». 

Минобороны 13 января сообщило о взятии Соледара, признав, что в штурме города участвовала ЧВК «Вагнер»‎. Глава ЧВК Евгений Пригожин говорил о полном контроле над городом 11 января.
Украинская сторона не подтверждает потерю контроля и говорит, что бои продолжаются. Журналисты CNN писали, что наблюдали вывод украинских войск из города: корреспонденты канала находились недалеко от фронта. 

14 января Минобороны сообщило о ракетном ударе по системе военного управления Украины и объектам энергетики. При этом в Днепре российские снаряды попали в девятиэтажку: полностью разрушен подъезд, погибли 25 человек, в том числе один ребенок. Десятки ранены, судьба еще 43 жителей остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы. 


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