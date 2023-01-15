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#Новости

Бывшего министра юстиции арестовали в Бразилии по подозрению в «бездействии и попустительстве»‎

15.01.2023

Он отвечал за общественную безопасность, когда протестующие устроили беспорядки и захватили правительственные здания

Журналисты Reuters сообщили, что в субботу был арестован министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес. Во время протестов сторонников Жаира Болсонару он отвечал за общественную безопасность в Бразилиа. Власти подозревают его в «бездействии» и «попустительстве».

Массовые беспорядки сторонников проигравшего выборы экс-президента Бразилии Жаира Болсонару прошли неделю назад. Торрес в это время был в отпуске во Флориде, США. Там же находится и Болсонару. По возвращении на родину Торреса арестовали. 

По мнению бывшего министра, доказательства, которые представляет полиция, вырваны из контекста. Речь идет о найденном при обыске в его доме документе. Полиция обнаружила в нем проект указа о вмешательстве в результаты октябрьских выборов, которые Болсонару проиграл Луле да Силве. 

Верховный суд Бразилии расследует также роль Болсонару в протестах. Власти подозревают также трех членов Конгресса в подстрекательстве и  участии в массовых беспорядках. 



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