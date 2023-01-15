Бывшего министра юстиции арестовали в Бразилии по подозрению в «бездействии и попустительстве»‎

Журналисты Reuters сообщили, что в субботу был арестован министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес. Во время протестов сторонников Жаира Болсонару он отвечал за общественную безопасность в Бразилиа. Власти подозревают его в «бездействии» и «попустительстве».

Массовые беспорядки сторонников проигравшего выборы экс-президента Бразилии Жаира Болсонару прошли неделю назад. Торрес в это время был в отпуске во Флориде, США. Там же находится и Болсонару. По возвращении на родину Торреса арестовали.

По мнению бывшего министра, доказательства, которые представляет полиция, вырваны из контекста. Речь идет о найденном при обыске в его доме документе. Полиция обнаружила в нем проект указа о вмешательстве в результаты октябрьских выборов, которые Болсонару проиграл Луле да Силве.

Верховный суд Бразилии расследует также роль Болсонару в протестах. Власти подозревают также трех членов Конгресса в подстрекательстве и участии в массовых беспорядках.