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#Новости

Трое военных погибли при взрыве гранаты в Белгородской области

15.01.2023

Канал 112 сообщил, что взрыв произошел в части, ТАСС и Baza пишут о сельском клубе

В Белгородской области 14 января произошел взрыв: военнослужащий подорвал гранату, из-за чего произошла детонация боеприпасов и пожар. Погибли трое военных, еще как минимум 10 человек пострадали. 

ТАСС сообщил, что все это произошло в сельском клубе на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Из соседних с клубом домов эвакуировали 15 жителей. 

О клубе рассказывала и Baza.

Telegram-канал 112 пишет, что все произошло в воинской части. Гранату подорвал старший сержант. Боеприпасы, которые сдетонировали, находились в комнате хранения оружия. 


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