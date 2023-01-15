Трое военных погибли при взрыве гранаты в Белгородской области

В Белгородской области 14 января произошел взрыв: военнослужащий подорвал гранату, из-за чего произошла детонация боеприпасов и пожар. Погибли трое военных, еще как минимум 10 человек пострадали.

ТАСС сообщил, что все это произошло в сельском клубе на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Из соседних с клубом домов эвакуировали 15 жителей.

О клубе рассказывала и Baza.

Telegram-канал 112 пишет, что все произошло в воинской части. Гранату подорвал старший сержант. Боеприпасы, которые сдетонировали, находились в комнате хранения оружия.