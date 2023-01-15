Великобритания отозвала посла и ввела санкции против генпрокурора Ирана после казни британского гражданина

В Тегеране казнили бывшего замминистра обороны Ирана Алирезу Акбари. У него было двойное британо-иранское гражданство. Его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли сообщил, что страна отозвала посла и ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

«Мы привлекаем режим к ответственности. Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции в отношении генерального прокурора Ирана, вызвало поверенного в делах и временно отозвало посла Великобритании для консультаций. Санкция в отношении генпрокурора подчеркивает наше отвращение к казни Алирезы Акбари.

Генеральный прокурор стоит за применением в Иране смертной казни»‎, — написал Клеверли в Twitter.

Премьер-министр Риши Сунак также осудил казнь британско-иранского гражданина Алирезы Акбари.

«Это был бессердечный и трусливый акт, совершенный варварским режимом без уважения прав человека своего народа», — написал Сунак.