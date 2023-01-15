Умер артист Вахтанг Кикабидзе

Грузинский телеканал «Мтавари» сообщил, что на 85-м году жизни умер актер, режиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе. Причиной смерти стала долгая болезнь.

Кикабидзе родился в Тбилиси 19 июля 1938 года. После института иностранных языков он работал в Тбилисской филармонии, где участвовал в ансамбле.

Первая роль актера была в 1966 году: тогда он дебютировал в фильме «Встреча в горах». После этого были награды за лучшую мужскую роль в «Не горюй»‎ Георгия Данелии, роль летчика Валентина Мизандари в «Мимино» и другие роли. В 1981 году Кикабидзе снял собственный фильм по своему сценарию «Будь здоров, дорогой!».

С 2020 года Кикабидзе участвовал в парламентских выборах и стал депутатом от партии Михаила Саакашвили. В феврале 2022 года он выступил против боев в Украине.