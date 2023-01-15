Илья Яшин* сообщил о новом этапе

Политик Илья Яшин* сообщил, что его снова готовят к переводу из ижевского изолятора в СИЗО-2 Удмуртии в городе Глазов. Новый перевод состоится в течение недели.

Оппозиционера приговорили к 8,5 годам колонии за «фейки»‎ об армии: в своем стриме Яшин* рассказал об убийствах мирных жителей в Буче. Приговор еще не вступил в законную силу, но из-за переполненности СИЗО Москвы его перевели в другой регион.

«Впрочем, не удивлюсь, если и в какой-нибудь другой регион отправят. Так или иначе, это будет уже пятая тюрьма и одиннадцатая моя камера за полгода. Хочется спросить: где же хваленая путинская стабильность? Но если серьезно, то задумка «гражданина начальника» вполне понятна. Хотят спрятать подальше и поглубже, чтобы адвокатам и близким было сложнее добраться, чтобы максимально меня изолировать. Но начальник плохо знает моих адвокатов и близких: они меня и на Луне одного не оставят. Так что я спокоен и без суеты готовлюсь к очередному путешествию. День переезда пока неизвестен. Когда появятся новости, мои защитники сообщат подробности и новый адрес для ФСИН-писем»‎, — написал оппозиционер.

Фото: Александра Астахова.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.