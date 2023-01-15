При крушении пассажирского самолета в Непале погибли все пассажиры и члены экипажа

UPD:

DW* пишет, что все, находившиеся на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале, погибли. Большинство из них — граждане Непала. Помимо россиян среди иностранцев были пятеро граждан Индии, двое — Южной Кореи и по одному пассажиру из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции.

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Агентство Reuters сообщило, что во время крушения пассажирского самолета в Непале погибли по меньшей мере 40 человек. По информации ТАСС, на борту было четверо граждан России, в посольстве пытаются выяснить их судьбу.

Двухмоторный самолет ATR 72 компании Yeti Airlines разбился недалеко от порта Покхаре, в центральной части страны. Всего на борту было 72 человека, в том числе двое младенцев.

«Спасательные операции продолжаются. Погода была ясная», — рассказал представитель управления гражданской авиации Непала Джаганнатх Нирула.

Минюст России считает «иностранным агентом»‎.