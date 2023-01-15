«Ангарский маньяк»‎, отбывающий два пожизненных срока, мечтает попасть на СВО

«Вести-Иркутск»‎ опубликовали интервью с «ангарским маньяком»‎, бывшим полицейским Михаилом Попковым. Он сказал, что мечтает попасть в армию и на СВО.

Попкова осудили на два пожизненных срока за убийство 79 женщин. Последнее время он отбывал наказание в колонии в Мордовии, но в 2020 году он признался в убийстве еще двух женщин и сейчас его этапировали в Иркутск.

Корреспондент спросил, какие мечты и желания у Попкова.

«В армию попасть‎, — ответил осужденный. — Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился»‎.

Попков добавил, что его сомнения об участии в «спецоперации»‎ — не единственная преграда.

«Мне еще может никто не предложить»‎, — добавил Попков.