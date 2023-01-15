В Молдове нашли обломки ракеты

Президент Молдовы Майя Санду в Twitter сообщила о падении обломков ракеты возле пограничного поселка Ларга. По подсчетам ВВС, это уже третий подобный случай.

«Жестокая война России против Украины снова напрямую влияет на Молдову. Пограничники обнаружили осколки ракеты возле села Ларга на севере Молдовы . Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России и поддерживаем тех, кто потерял близких в Днепре и на Украине. Мир должен восторжествовать»‎, — написала Санду.

ВВС сообщила, что в стране из-за массированных российских обстрелов несколько раз происходили отключения электричества. Падение обломков происходит уже в третий раз. Число полицейских патрулей в приграничной зоне увеличено.