Украинские спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома в Днепре

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ГСЧС Украины сообщила, что из-под завалов разрушенного дома в Днепре спасли 33 взрослых и шестерых детей. Число погибших возросло до 25 человек, среди них один ребенок. Ранено 73 человека, в том числе 13 детей. Разыскивают еще 43 человек.

Число жертв российской атаки по жилому дому в Днепре возросло до 20 человек, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. Среди погибших 15-летняя девушка.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате атаки на город Днепр погибли 18 человек. Ранены 73 человека, еще 40 жителей разыскивают.

Российские войска атаковали Днепр 14 января. Снаряды разрушили подъезд в девятиэтажном доме.

По информации Резниченко, разрушено 72 квартиры. Из 73 раненых в больнице 40 человек, четверо в реанимации.