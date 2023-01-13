Польша и Литва предлагают ввести санкции против ядерного сектора России

Высокопоставленные дипломаты Польши и Литвы сообщили Reuters, что страны предлагают ЕС включить в десятый пакет санкций российский ядерный сектор. Помимо этого, новые ограничения могут коснуться российских банков и пропагандистских СМИ. Дипломаты отметили, что снова попытаются положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией.

Новый пакет санкций предложат к 24 февраля — годовщине начала боев в Украине. Помимо России в нем будет и Беларусь, поскольку, по мнению дипломатов, белорусские компании позволили Москве находить лазейки для обхода санкций.

«Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — сказал один из дипломатов.

Ранее в январе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Союз введет санкции против Беларуси за помощь России. Минск позволил использовать свою территорию российским войскам для атаки на Украину, с октября здесь проходят совместные военные учения.

Включение ядерного сектора России, в том числе компании «Росатом», предлагали и ранее. Но эти меры блокировала Венгрия. В стране действуют четыре построенных с российским участием реактора, планируется построить еще два.



