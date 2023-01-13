Пригожин написал донос на бывшего журналиста Znak.com Игоря Пушкарева

В «Международном союзе трудящихся и народов» сообщили, что на бывшего журналиста Znak.com и директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева составили протокол о «дискредитации армии» (ст.20.3.3 КоАП РФ). Донос на него написал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Армию «дискредитировал» пост журналиста о ЧВК.
С утра полицейские отвезли Пушкарева в отдел. Там стало известно, что заявление на него написал Евгений Пригожин. Его возмутило, что в своих постах журналист высказывал антивоенную позицию, критиковал российские власти, а также распространял «недостоверную и порочащую информацию о ЧВК «Вагнер».
Конфликт Пригожина и Пушкарева вспыхнул еще в прошлом году. Пригожин требовал уволить бывшего журналиста с должности директора музея.«Не бывает бывших оппозиционеров. Я считаю, его необходимо уволить. Уволят или нет — это другой вопрос. Возможно, и не уволят... Кстати, я поздравляю всю либеральную общественность страны, так как если Пушкарева оставят, то значит, вы продавили власть. Открыт ящик Пандоры. И человек, который критикует спецоперацию, может быть не только не посажен, но и назначен на высокую должность. Не удивлюсь, если Пушкарева поставили на эту должность за некую лояльность, а конкретно за то, что когда он работал в оппозиционной журналистике, он не критиковал местную власть. Хотя я не исключаю, что речь может идти о крупной взятке», — писал Пригожин о журналисте в конце декабря прошлого года.