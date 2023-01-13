Пригожин написал донос на бывшего журналиста Znak.com Игоря Пушкарева

В «Международном союзе трудящихся и народов» сообщили, что на бывшего журналиста Znak.com и директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева составили протокол о «дискредитации армии»‎ (ст.20.3.3 КоАП РФ). Донос на него написал создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин. Армию «дискредитировал»‎ пост журналиста о ЧВК.

С утра полицейские отвезли Пушкарева в отдел. Там стало известно, что заявление на него написал Евгений Пригожин. Его возмутило, что в своих постах журналист высказывал антивоенную позицию, критиковал российские власти, а также распространял «недостоверную и порочащую информацию о ЧВК «Вагнер».

Конфликт Пригожина и Пушкарева вспыхнул еще в прошлом году. Пригожин требовал уволить бывшего журналиста с должности директора музея.