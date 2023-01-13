Алексею Навальному* так и не передали лекарства от адвоката

Адвокат Алексея Навального* Вадим Кобзев сообщил, что к политику приходил сегодня начальник туберкулезной больницы N1, расположенной в ИК-3, где политик провел голодовку. Лекарства от адвоката так и не передали.

«Приехал, провел осмотр. Лекарства до сих пор так и не передали. Самочувствие такое же как вчера»‎, — рассказал Кобзев.

Алексей Навальный* заболел 2 января, сообщала его жена Юлия. С того дня он обращался за медпомощью несколько раз, но в госпитализации ему отказали. О том, что он болен, стало известно 9 января. Медики обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с требованием оказать политику медицинскую помощь и не отправлять его в ШИЗО. Болеет Навальный в штрафном изоляторе: сюда его направили в 10-й раз перед новым годом.

Вчера Кобзев сообщил, что Навальному* дают антибиотики и его состояние перестало ухудшаться: до этого он два дня подряд не мог участвовать в заседаниях суда.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.