После пыток в тюремной больнице под Саратовом возбуждено 15 уголовных дел

Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о завершении расследования пыток в тюремной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Следствие установило 44 эпизода и возбудило 15 уголовных дел.

Gulagu.net опубликовал осенью 2021 года видео 40 гигабайтов со сценами пыток, в том числе изнасилований, из тюремной больницы. Сегодня Бастрыкин сообщил, что расследование закончено.

Тогда, после огласки, уволили начальника тюремной больницы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салова, начальника отдела безопасности Сергея Мальцева. Всего уволили около 18 сотрудников. Некоторые фигуранты находятся в СИЗО.

«Установлено, что бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денежных средств. На данный момент следственные действия по делу завершены, обвиняемые знакомятся с материалами», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Коммерсант» уточнил, что адвокаты потерпевших пока с материалами обвинения не ознакомились. Но они надеются, что увидит в них не только руководителей больницы, но и других, возможно причастных к преступлениям, сотрудников ФСИН.