Мама Ильи Яшина* Татьяна Ивановна рассказала о свидании с сыном

Илью Яшина*, осужденного на 8,5 лет колонии, этапировали еще до вступления в силу приговора и рассмотрения в суде апелляции. Этап провели в тот день, когда на свидание к политику должна была прийти мама. Сегодня Татьяна Ивановна рассказала, что съездила в СИЗО Ижевска на свидание с сыном.

«Всем привет. Это Татьяна Ивановна, мама Ильи.

Слетали в Ижевск на встречу с сыном. Свидание длилось три часа, так что о многом успели поговорить, многое рассказать. Илья был очень тронут тем, сколько людей о нем беспокоилось.

Он в порядке, по-прежнему бодр, не теряет оптимизма и чувства юмора. Условия в ижевской тюрьме, конечно, похуже, чем в Москве: нет холодильника и телевизора, камера маленькая. Зато тепло, есть горячая вода и всего один некурящий сосед. Впрочем, отсутствие телевизора вряд ли можно считать недостатком: ничего не отвлекает, не мешает много читать и писать.

К сожалению, не смог ответить на все те письма, что пришли в СИЗО «Медведь». Просил извиниться перед теми, кто не дождался ответа. Но и в Ижевске уже получил сотни писем, за что всем очень благодарен, постарается на все ответить.

А мы познакомились в этом прекрасном городе с замечательными и неравнодушными людьми. Большое спасибо за радушный прием и помощь Ларисе Фефиловой, Кате Лабинской, Людмиле Сабуровой. Огромная благодарность адвокатам Ольге Гуровой, Лене Соболевой и, конечно, Марии Эйсмонт. И еще многим-многим людям, кто писал, предлагал помощь. Это очень ценно для нас. Спасибо. Хороших людей очень много, поэтому добро обязательно победит.

P.S. Вчера, кстати, было 6 месяцев, как Илья Яшин под арестом. Ровно полгода»‎, — сказано в сообщении Татьяны Ивановны.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.