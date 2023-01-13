Московскому активисту Михаилу Кригеру предъявили обвинение в окончательной редакции

Михаилу Кригеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Адвокат активиста Михал Бирюков сообщил, что в деле силовики предъявили три эпизода: два «оправдания терроризма» (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и одно «возбуждение ненависти» (п. «а»‎ ч.2 ст.282 УК РФ).

Михаила Кригера задержали в Москве 3 ноября. Активист до и после начала боев в Украине выходил на антивоенные акции, выступал против боевых действий. До этого он долгие годы занимался правозащитой, участвовал в создании «Союза солидарности с политзаключенными» и движении «Солидарность».

Последний раз ему продлили меру пресечения 19 декабря. 23 декабря ему утяжелили обвинение: как раз тогда добавили «возбуждение ненависти или вражды»‎.

В посте, который силовики посчитали «оправданием терроризма»‎, говорилось об окончательном разрушении права в России — новость была об очередном деле о «госизмене»‎. Также упоминался взрыв в здании архангельского УФСБ и стрельба у здания ФСБ в Москве. «Мемориал»‎* признал Михаила Кригера политзаключенным.

«Михаил просит вас не отчаиваться, не унывать и не опускать руки. Все вы помните, что на воле Михаил всегда занимался организацией помощи политзаключенным, и сейчас он просит помнить, что помощь политзаключенным практически единственное, что может сегодня сделать свободный человек в России»‎, — рассказал Бирюков.

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*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.