Минобороны сообщило о взятии Соледара

Минобороны России сообщило сегодня днем, что «завершено освобождение города Соледар»‎. При этом в ведомстве сказали, что это произошло еще вечером 12 января. Пророссийские военные блогеры фактически одновременно со сводкой Минобороны пишут, что на Соледарском направлении продолжаются бои, в городе зачистка. Евгений Пригожин от комментариев отказался.

Минобороны утверждает, что Соледар имеет важное стратегическое значение для наступление на Донбассе. В Институте изучения войны считают, что это не так, и Соледар нужен только для того, чтобы предъявить россиянам хоть какую-то победу на фронте.

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ»‎, — пишут в министерстве.

По данным ведомства, в захвате участвовали подразделения штурмовой и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. При этом создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин объявил о взятии Соледара 11 января. И он подчеркивал, что никто, кроме его наемников, на этом направлении не был.

Пророссийский Telegram-канал «Рыбарь»‎ сообщил почти в одно время с Минобороны, что «на Соледарском участке штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» зачищают кварталы и подземные коммуникации»‎ на западе города. Активные бои идут на юго-западе от Соледара.

В пресс-службе Пригожина опубликовали множество обращений от самых разных СМИ, в том числе о взятии Соледара. Но Пригожин «решил промолчать»‎, потому что «лодку и так качает»‎.

«Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал»‎, — процитировала его пресс-служба.