«Можем объяснить»‎ рассказали о доходах дочерей Путина

Журналисты «Можем объяснить» рассказали о доходах Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых считают дочерями президента России Владимира Путина. Старшая получает почти как отец, а доходы второй сравнимы с депутатскими. Полученные декларации 2-НДФЛ верифицировали с помощью источника в Пенсионном фонде.
Младшая — Екатерина Тихонова — получает зарплату в двух местах: фонде «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) и МГУ им. Ломоносова. НИР работает при МГУ под брендом «Иннопрактика».
Фондом Тихонова руководит с 2012 года, структура работала одно время на госконтрактах с «Роснефтью», Ростехом и «Газпромом». С 2019 года госзакупок с его участием больше не публиковали. Но в 2021 году выручка фонда составила 810 млн рублей из неизвестных источников.
Екатерина Тихонова получила в «Иннопрактике» в 2021 году 3,17 млн рублей. От МГУ, где она возглавила Институт развития искусственного интеллекта, ее доход составил еще 2,45 млн рублей.
Мария Воронцова получает доходы от «Новой медицинской компании» («Номеко»), которая специализируется на проектах ядерной медицины. За 2021 год она получила здесь 9,6 млн рублей. Выручка «Намеко» в тот год составила рекордные 1,2 млрд рублей.
Мария Воронцова и Екатерина Тихонова находятся под санкциями ЕС. В США санкции против них вводить опасались из-за непредсказуемой реакции Путина, писала WSJ. Но 6 апреля ограничения против них Вашингтон все-таки ввел.