«Можем объяснить»‎ рассказали о доходах дочерей Путина

Журналисты «Можем объяснить»‎ рассказали о доходах Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых считают дочерями президента России Владимира Путина. Старшая получает почти как отец, а доходы второй сравнимы с депутатскими. Полученные декларации 2-НДФЛ верифицировали с помощью источника в Пенсионном фонде.

Младшая — Екатерина Тихонова — получает зарплату в двух местах: фонде «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) и МГУ им. Ломоносова. НИР работает при МГУ под брендом «Иннопрактика»‎.

Фондом Тихонова руководит с 2012 года, структура работала одно время на госконтрактах с «Роснефтью»‎, Ростехом и «Газпромом»‎. С 2019 года госзакупок с его участием больше не публиковали. Но в 2021 году выручка фонда составила 810 млн рублей из неизвестных источников.

Екатерина Тихонова получила в «Иннопрактике»‎ в 2021 году 3,17 млн рублей. От МГУ, где она возглавила Институт развития искусственного интеллекта, ее доход составил еще 2,45 млн рублей.

Мария Воронцова получает доходы от «Новой медицинской компании» («Номеко»‎), которая специализируется на проектах ядерной медицины. За 2021 год она получила здесь 9,6 млн рублей. Выручка «Намеко»‎ в тот год составила рекордные 1,2 млрд рублей.

Мария Воронцова и Екатерина Тихонова находятся под санкциями ЕС. В США санкции против них вводить опасались из-за непредсказуемой реакции Путина, писала WSJ. Но 6 апреля ограничения против них Вашингтон все-таки ввел.