Томского помощника депутата от «Яблока»‎ отправили под домашний арест

«Сибирь.Реалии»* сообщили, что сотрудника Томского госуниверситета и помощника депутата гордумы Станислава Шмакова суд на два месяца отправил под домашний арест. Как рассказал журналистам депутат Давид Аветян, Шмакова и двоих его знакомых обвиняют в порче баннера в поддержку «спецоперации».
На судебном заседании обвиняемый признал вину. Дознаватель сообщил, что Шмаков и его знакомые Кирилл Дударьков и Полина Плотникова испортили баннер с надписью «Все для фронта». Им предъявили обвинение в вандализме. Максимальное наказание по этой статье составляет три года колонии.
Как писало «ОВД-Инфо»*, к Шмакову с обыском пришли 11 января. При обыске у него изъяли документы, технику и велосипед. После обыска его увезли на допрос, но родным больше суток не говорили, где находится Станислав.
*«Сибирь.Реалии» и «ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранными агентами».