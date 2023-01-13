Томского помощника депутата от «Яблока»‎ отправили под домашний арест

«Сибирь.Реалии»‎* сообщили, что сотрудника Томского госуниверситета и помощника депутата гордумы Станислава Шмакова суд на два месяца отправил под домашний арест. Как рассказал журналистам депутат Давид Аветян, Шмакова и двоих его знакомых обвиняют в порче баннера в поддержку «спецоперации»‎.

На судебном заседании обвиняемый признал вину. Дознаватель сообщил, что Шмаков и его знакомые Кирилл Дударьков и Полина Плотникова испортили баннер с надписью «Все для фронта»‎. Им предъявили обвинение в вандализме. Максимальное наказание по этой статье составляет три года колонии.

Как писало «ОВД-Инфо»‎*, к Шмакову с обыском пришли 11 января. При обыске у него изъяли документы, технику и велосипед. После обыска его увезли на допрос, но родным больше суток не говорили, где находится Станислав.

*«Сибирь.Реалии»‎ и «ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.