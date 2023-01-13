Ходорковского* признали виновным по утратившей силу статье и назначили не предусмотренный законом штраф

Мещанский суд Москвы рассмотрел дело против экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского*, пишет ТАСС. Его признали виновным в нарушении «иноагентской маркировки»‎ и назначили 300 тыс. рублей штрафа. Юрист Павел Чиков указывает, что в суде назначили не предусмотренное наказание по утратившей силу статье КоАП.

По данным юриста, после декабрьских поправок в закон об «иностранных агентах»‎ ответственность для них предусмотрена по ст.19.34 КоАП. При этом Ходорковского осудили по ч.2 ст.19.7.5 КоАП — так указано в карточке суда. Максимальный штраф составлял по ней 30 тыс. рублей. С 29 декабря статья 19.7.5 утратила силу.

По новой, единой для «иноагентов»‎ ст.19.34 КоАП для граждан предусмотрен максимальный штраф в 50 тыс. рублей. Назначенные 300 тыс. предусмотрены для должностных лиц и организаций.

Фото: AFP.

*Михаила Ходорковского Минюст России считает «иностранным агентом»‎.