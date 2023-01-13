В Перу больше месяца продолжаются многотысячные протесты против нового правительства

В Перу с начала декабря продолжаются протесты против нового правительства. Митингующие требуют, чтобы правительство Дины Болуарте ушло в отставку. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 42 человека, пишет Reuters.

В ноябре 2022 года в Перу были марши за отставку президента Педро Кастильо: его правительство обвиняли в коррупции. Экс-президент назвал тогда митингующих «врагами народа»‎.

Но 8 декабря Педро Кастильо арестовали. Он пытался распустить правительство, но парламентарии не стали выполнять это требование и обвинили Кастильо в госперевороте. Его арестовали, а должность президента заняла на тот момент вице-президент Дина Болуарте.

Сначала Болуарте должна была оставаться в должности до 2026 года. Но после первых массовых акций были назначены выборы на 2024 год.

В четверг вечером м Лиме, столице Перу, на улицу вышли тысячи людей. В городе несколько недель продолжаются ожесточенные столкновения с полицией, погибли 42 человека, в том числе подростки.

«Почему вы поворачиваетесь спиной к людям, столько смертей, ради Бога, прекратите эту бойню. Мисс Болуарте, они используют вас», — заявила протестующая Ольга Эспехо.

Протестующие скандировали «Дина убийца»‎ и несли картонные гробы и фотографии погибших людей.

Организовали последние акции протеста профсоюзы и левые группы. Обошлось без происшествий. Во время акции протеста министр труда Эдуардо Гарсия объявил о своей отставке. Он сказал, что стране нужны извинения за смерти, и призвал правительство признать ошибки и не ждать выборов 2024 года.

Из-за митингов остановилась работа туристического центра Куско и горнодобывающей промышленности: неизвестные атаковали медный и оловянный рудники.

Премьер-министр Альберто Отарола считает, что Болуарте не может уйти в отставку, поскольку по Конституции действует принцип преемственности. При этом прокуратура начала расследование в отношении Болуарте и некоторых высокопоставленных министров.

Фото: Reuters.