Володин предложил конфисковать имущество уехавших россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество уехавших россиян. Существующих мер против тех, кто «оскорбляет Россию»‎, по его мнению недостаточно. Володина тут же поддержали сенатор Андрей Клишас и член СПЧ Кирилл Кабанов. Последний предложил дополнить статью УК «Госизмена»‎ понятием «предатель»‎.

Володин считает, что уехавшие россияне «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц»‎. По его мнению, они делают это, чтобы «выслужиться и сохранить свое благосостояние за рубежом»‎. В России такие высказывания могут оценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма, дискредитацию армии. Но этих мер недостаточно, считает депутат.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет»‎, — убежден Володин.

В разговоре с ТАСС сенатор Андрей Клишас сообщил, что такая инициатива возможна, но нужно прописать формулировки состава преступления и внести поправки в Уголовный кодекс.

Член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что уже готов сформировать позицию СПЧ по вопросу «наказания предателей»‎. Прежде всего, считает он, нужно на законодательном уровне закрепить понятие «предатель»‎. Им можно дополнить статью 275 УК РФ «Государственная измена»‎. До принятия соответствующих законодательных норм, добавил он, претензии к «предателям»‎ могут стать нарушением гражданских прав.