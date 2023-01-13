Володин предложил конфисковать имущество уехавших россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество уехавших россиян. Существующих мер против тех, кто «оскорбляет Россию», по его мнению недостаточно. Володина тут же поддержали сенатор Андрей Клишас и член СПЧ Кирилл Кабанов. Последний предложил дополнить статью УК «Госизмена» понятием «предатель».
Володин считает, что уехавшие россияне «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». По его мнению, они делают это, чтобы «выслужиться и сохранить свое благосостояние за рубежом». В России такие высказывания могут оценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма, дискредитацию армии. Но этих мер недостаточно, считает депутат.
«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет», — убежден Володин.
В разговоре с ТАСС сенатор Андрей Клишас сообщил, что такая инициатива возможна, но нужно прописать формулировки состава преступления и внести поправки в Уголовный кодекс.
Член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что уже готов сформировать позицию СПЧ по вопросу «наказания предателей». Прежде всего, считает он, нужно на законодательном уровне закрепить понятие «предатель». Им можно дополнить статью 275 УК РФ «Государственная измена». До принятия соответствующих законодательных норм, добавил он, претензии к «предателям» могут стать нарушением гражданских прав.