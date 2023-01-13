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На горячей линии Минобороны журналистам Daily Storm ответили, что отсрочка отцам с четырьмя детьми предоставляется, а по отцам троих детей пока идут консультации.

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Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что Минобороны отменило отсрочку от призыва для многодетных отцов. Информацию подтвердил юрист Павел Чиков: случаи отказа в отсрочках на этих основаниях уже были. Останина добавила, что «документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело»‎, но это нужно было разъяснить.

По мнению Останиной, документ об отмене отсрочек подписал начальник Генштаба Валерий Герасимов в конце декабря прошлого года, тогда же его направили в военкоматы. Депутат считает, что «частичная мобилизация»‎ кончилась, поэтому многодетных отцов не будут призывать.

«Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!»‎ — возмущена Останина.

Юрист и правозащитник Павел Чиков подтвердил, что отсрочку действительно отменили. Призыву не подлежали мужчины, у которых четверо и более детей до 16 лет, или трое детей и жена на 22 и более неделях беременности.

«Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов заявил сегодня, что отсрочки, введенные Генеральным штабом Минобороны 4 октября, были отменены его же указанием 21 декабря 2022 года. Суды в Забайкалье уже массово отменяют решения о возврате многодетных мобилизованных. Вчера стало известно об отказе в отсрочке отцу троих детей в Дагестане… Судя по всему, в конце декабря они, действительно, были отменены без официальной публикации»‎, — рассказал Чиков.

В Украине погибли несколько многодетных отцов, которых отправили на фронт до указа или «по ошибке»‎. На этой неделе стало известно о смерти уроженца Новосибирской области. У него остались пятеро детей.