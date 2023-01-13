Советник Госдепартамента США: «Вагнер»‎ пытается вербовать наемников в Сербии

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле сообщил, что ЧВК «Вагнер»‎ пытается вербовать наемников в Сербии. Эти опасения он высказал президенту Сербии Александру Вучичу на переговорах в Белграде. Как передает ABC News, Евгений Пригожин и его ЧВК активно работают еще в десятке африканских стран, и США намерены им помешать. Пригожин утверждает, что в ЧВК есть граждане Норвегии, Финляндии, Чехии, Великобритании и США.

«Мы видели, что группа Вагнера стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допустить. Я не знаю, есть ли опасения (в Сербии), мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где «Вагнер»‎ активен, чтобы положить конец их деятельности», — сказал журналистам после встречи с Вучичем Шолле.

Он также призвал Сербию подключиться к санкциям против России.

«Россия каждый день ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны стоять вместе», — сказал Шолле.

ЧВК «Вагнер»‎ преимущественно ведет деятельность в Африке. Однако наемники говорили и о присутствии в Сербии. Канал RT запустил новостной сайт на сербском языке, здесь же появились объявления о наборе в «Вагнер»‎. В нем указывалось, что ЧВК предлагает «более чем привлекательные стимулы»‎.

С начала боев в Украине Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям. Кроме того, были двусторонние сербско-российские встречают по поводу увеличения поставок газа.

ЧВК «Вагнер»‎ США признали организацией, вызывающей особую озабоченность. В африканских странах наемники подозреваются в многочисленных нарушениях прав человека. ЧВК и Евгений Пригожин находятся под санкциями США, а в прошлом году Вашингтон ввел дополнительные ограничения, которые не позволят наемникам купить американское оружие.

Ряды ЧВК в России пополняют заключенными, которых вербуют непосредственно в колониях. Помимо россиян, принимают в «добровольцы»‎ граждан других стран. В ходе боев в прошлом году погиб завербованный студент из Замбии.

Пригожин также утверждает, что в его ЧВК добровольцами воюют граждане Чехии, США, Норвегии и Финляндии. По словам Пригожина, есть чешский, британский батальоны. Граждан Финляндии в ЧВК 20 человек, британским батальоном командует «гражданин США, бывший генерал морской пехоты». Из Норвегии в «Вагнере»‎ числится 67 человек: «двое имеют двойное гражданство, а один является гражданином Норвегии и США»‎.

«Добавлю пикантности к вашему вопросу, из 67 человек 52 готовы после окончания конфликта на Украине вернуться в Норвегию с целью организации военного переворота, так как они справедливо считают, что исторически Норвегия — родина викингов», — рассказывал Пригожин об иностранных бойцах.