В пригороде Махачкалы местные жители перекрыли трассу: у них четыре дня нет электричества

В Дагестане без электроэнергии оставались около 80 тыс. жителей. Из-за отключения света на четыре дня в пригороде Махачкалы, поселке Караман-2, местные жители перекрыли федеральную трассу, требуя восстановить электроснабжение. Их попросили разойтись, сообщалось о задержаниях, энергетики обещают закончить восстановительные работы, пишет «Кавказский узел»‎*.

Проблема с электроэнергией усугубляется низким давлением газа и проблемами с отоплением.

Аварии на электросетях начались из-за непогоды, сообщили в ПАО «Россети Северный Кавказ»‎. По данным компании, на утро 13 января электричества нет у 6,9 тыс. человек.

*«Кавказский узел»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.