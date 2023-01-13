«Коммерсант»‎: в Кремле начали подготовку к переизбранию Путина в 2024 году

По данным «Коммерсанта»,‎ внутриполитический блок Кремля начал подготовку к переизбранию Владимира Путина на новый срок в 2024 году. Источник рассказал, что недавно были проведены соответствующие консультации с экспертами.

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года, а официальная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Сейчас прорабатывается контур выборной кампании. Идеологическая составляющая пока не готова.

Во внутриполитическом блоке Кремля прорабатывают сценарий, при котором выборы пройдут по плану и Путин будет в них участвовать. В предыдущий раз он заявил о намерении баллотироваться всего за 10 дней до старта кампании.

Для подготовки будут использовать региональные выборы: в этом году депутатов заксобраний и глав регионов будут избирать в 16 и 20 регионах соответственно. Частично на них откатают новые технологические и содержательные идеи, которые могут использовать в 2024 году.

Внимание уделяют новым «присоединенным регионам Украины, изменившемуся блоку соцсетей из-за блокировок, восстановлению России и экономики в условиях санкций и СВО. Учитывают и то, что многие россияне прошли через боевые действия.