Главные новости политики 12 января

В Госдуме предложили призывать срочников от 18 до 30 лет уже в эту весеннюю кампанию. Как пишет ТАСС, Владимир Путин «концептуально поддержал»‎. Но подробности и комментарии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил узнавать у Минобороны.

Идею поднять призывной возраст до 30 лет предложил в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу. Эту инициативу Путин также поддержал.

Это не первая за день идея по пополнению армейских рядов. Депутат от КПРФ Виктор Соболев предложил отправлять на военные сборы всю молодежь на полгода. Депутат от ЕР Александр Толмачев поддержал коллегу, но предложил тренировать молодежь три недели каждый год, а не один раз в полгода.

При этом мобилизацию чиновники продолжают отвергать. Вот только SOTA обнаружила новые контракты на Госзакупках по оказанию услуг в рамках «частичной мобилизации». Удмуртии до марта 2023 года нужны «услуги по организации и проведению мероприятий по военно-прикладной подготовке»‎. Весенний призыв должен начаться только 1 апреля.

Президенту ФИДЕ, бывшему вице-премьеру России Аркадию Дворковичу не понравилась футболка судьи по шахматам Шохре Баят из Ирана. Шахматистка связывает это с близостью руководителя организации к Кремлю, который активно сотрудничает с Ираном в военном отношении.

О случае на турнире рассказала CNN. Баят три года назад уехала из Ирана из-за того, что не надела платок на один из турниров. Сейчас она решила поддержать женщин, которые борются за свои права после смерти 22-летней Махсы Амини. Баят решила провести судейство чемпионата мира по быстрым шахматам в Исландии в футболке с лозунгом протестующих «WomanLifeFreedom»‎.

Сначала ей сделал замечание официальный представитель ФИДЕ. Он устно попросил ее не носить эту футболку. В федерации журналистам объяснили, что арбитры должны быть на соревнованиях в одежде с «должным декором». Баят, по мнению федерации, проигнорировала призыв не носить лозунги и девизы.

Баят решила не нарушать правил, изучила дресс-код ФИДЕ. Но в нем не оказалось подобного запрета. На следующий день чиновник снова попросил ее сменить одежду — только на этот раз просьба исходила от президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Сам он ей подобных претензий не высказал устно, хотя находился в одном помещении, но отправил сообщение в WhatsApp с просьбой не использовать официальные мероприятия ФИДЕ в «политических целях».

«Я хорошенько подумала и поняла, что не я делала шахматы политическими, а Аркадий. Я следовала правилам ФИДЕ, но Аркадий нарушил их, запретив мне отстаивать права женщин в Иране», — считает Баят.

В ФИДЕ отвергают обвинения в осуждении судьи за политические взгляды.

На следующий день Баят купила сине-желтую одежду и носила ее в поддержку украинского народа, борющегося против России, и в память о 176 погибших в украинском самолете, который Тегеран непреднамеренно сбил в 2020 году.

Больше судью не приглашали на мероприятия ФИДЕ, несмотря на то что организация признала ее лучшей женщиной-арбитром в Европе в 2022. Ее исключили из арбитражной комиссии — реестра всех квалифицированных арбитров. В личном сообщении высокопоставленный чиновник ФИДЕ сказал шахматистке, что это произошло из-за ее одежды в Исландии.

Алексею Навальному* начали давать лекарства. Адвокат политика Вадим Кобзев сообщил, что здоровье политика не ухудшается. Врачи дают ему антибиотики, а администрация разрешила дополнительный кипяток — две кружки в день.

Турция поддержала мирный план урегулирования украинского конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Это не понравилось МИД России: в ведомстве сказали, что этот план неприемлем. Эксперты считают, что отношения Турции и России и так были неоднозначными с начала боев в Украине. К поддержке плана Зеленского добавляется и активность Анкары в Сирии, Ливии и на Кавказе. Это может ухудшить российско-турецкие отношения. При этом Владимиру Путину Реджеп Эрдоган нужнее: Турция осталась одной из немногих развитых стран, которая для Москвы как «окно в мир»‎.

После вчерашнего заявления Великобритании об отправке танков в Украину МИД России ввел санкции против 36 новых членов кабинета министров. В МИД отметили «антироссийскую, агрессивную риторику и враждебные действия»‎ британских чиновников.

В Украине идет 323-й день бов. Продолжаются бои в Соледаре. По оценкам источников ВВС, стороны теряют сотни военнослужащих в день, а расход боеприпасов огромен. Российский контроль над городом, о котором объявил создатель ЧВК «Вагнер»‎ еще вчера, до сих пор не подтвердило Минобороны и другие источники.

Украинские власти считают, что стране нужно тяжелое вооружение, чтобы бои закончились в этом году. В США также идет об этом дискуссия. В Washington Post опубликовано открытое письмо экс-госсекретаря США Кондолизы Райс и бывшего главы Пентагона Роберта Гейтса. Они призвали администрацию Байдена незамедлительно оказать Украине более действенную военную помощь.

«Интерфакс»‎ сообщил, что Российский союз промышленников и предпринимателей предложил не учитывать при принятии решений в компаниях голоса акционеров из «недружественных стран»‎. Новые правила могут коснуться 14 российских системообразующих компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли. Такие меры могут быть временными, до конца 2023 года. Многие иностранные инвесторы отстранились от принятия решений. Это создает проблемы при назначении менеджмента, рассмотрении вопросов по утверждению бюджетов и бизнес-планов.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».