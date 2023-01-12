Алексею Навальному* начали давать антибиотики

Адвокат Алексея Навального* Вадим Кобзев рассказал в Twitter, что оппозиционеру начали давать антибиотики, выдали две кружки дополнительного кипятка. Его здоровье перестало ухудшаться. Письмо врачей могло помочь: по крайней мере, отметил защитник, «все забегали»‎.

Алексей Навальный* начал обращаться за медпомощью во время своего 10-го помещения в ШИЗО. 31 декабря его отправили в штрафной изолятор на 15 суток за умывание в неположенное время. С 3 января ему отказывали в медпомощи и не принимали принесенные адвокатом лекарства.

Из-за плохого самочувствия Навальный* не смог участвовать в судах вчера и сегодня. По словам Кобзева, все заседания отложили до конца недели.

«Открытое письмо врачей явно имело эффект, но пока классический фсиновский — все жутко забегали и засуетились, температуру мерят под видеорегистратор, но больше ничего не происходит. Главная положительная новость в том, что состояние Навального перестало ухудшаться, ему выдают антибиотики и дополнительный кипяток. Две кружки в день. Все суды до конца недели мы отложили. Отдадут ли переданные лекарства, не знаем, но надеемся, что да. Навальный передает всем привет, спасибо за беспокойство и отдельную благодарность поддержавшим его врачам!»‎ — рассказал Кобзев.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.