Депутат просит проверить заявления Гребенщикова по нескольким статьям УК

РИА «Новости» сообщило, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в СК: по его мнению, высказывания Бориса Гребенщикова нужно проверить на «содействие терроризму»‎, «дискредитацию армии»‎, «возбуждение ненависти или вражды»‎.

В одном из прошлогодних интервью артист говорил, что отправлял деньги на помощь Украине и критиковал действия российской армии.

«Подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью на предмет УК РФ ст. 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации; ст. 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; ст. 205.1. УК РФ Содействие террористической деятельности»‎, — сказал Хамзаев.

Депутат также считает, что есть «отдельные высказывания чумных актеров»‎, которые требуют реакции. Все это, по его словам, «идеологическая война»‎.

Гребенщиков отменил все свои концерты в марте, «до лучших времен». Артист высказался против боев в Украине. В городах даже появились цитаты из его песен. Например, «Родина моя как свинья. Жрет своих сыновей».

После начала боев в Украине в России массово начали отменять концерты и исключать из проектов артистов, которые высказывались против боев в Украине. Организаторы начали просить подтверждения, что со сцены не прозвучит никаких антивоенных заявлений. Несколько человек, как например Андрея Макаревича*, оштрафовали за «дискредитацию армии»‎. Депутаты сначала негласно, а теперь и официально предлагают создать стоп-лист артистов «не патриотов»‎.

*Андрея Макаревича Минюст России считает «иностранным агентом»‎.