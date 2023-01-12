Российский МИД назвал неприемлемой поддержку Турцией мирного плана Зеленского

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала неприемлемой поддержку плана мирного урегулирования конфликта от президента Украины Владимира Зеленского. Как передает ее слова «Коммерсант», это «вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира». Эксперты отмечают, что отношения Турции и России противоречивы с начала боев. Но Владимиру Путину Реджеп Эрдоган нужнее, чем наоборот.
Захарова сказала, что оценка Турцией мирного плана Зеленского «хорошо известна», но «мы не можем с ней согласиться». Она также добавила, что в России неоднократно говорили о неприемлемости подобных шагов.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 10 января сказал, что Анкара поддерживает план Зеленского. Его президент Украины представил в декабре. В рамках мирной формулы предлагается полностью вывести российские войска с территории страны, обеспечить гарантии ядерной и энергетической безопасности Киеву, освободить всех пленных. Границы Украины должны были вернуться к 1991 году.
С начала боев в Украине отношения Турции и России были противоречивыми. Анкара не поддержала «спецоперацию» Путина, но и не присоединилась к санкциям против Москвы. При этом в Украину шли поставки беспилотников, а по сообщению Foreign Policy — еще и кассетных боеприпасов.
Сейчас, на фоне планируемых летом выборов в Турции, Россия пытается поддержать Эрдогана, поскольку этот союзник для Москвы — «окно в мир», в то время как большинство развитых стран приостановили отношениях с Путиным, пишет DW*. Поддержка Анкары выразилась, например, в отсрочке выплат по долгам «Газпрома». Еще раньше, в октябре прошлого года, Путин заявил, что в Турции будет построен энергетический хаб.
Кроме того, благодаря миротворческой роли Турции и зерновой сделке Москва поставила Эрдогана в выгодную позицию. Но правящей партии все еще может пригодиться поддержка Москвы, потому что у нее есть трудности с контактами в ЕС и США.
При этом некоторые аналитики относятся к сближению стран скептически. По мнению эксперта по Восточной Европе Заура Гасымова из Боннского университета, Эрдоган начал «вести гораздо более активную политику на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке»: в Сирии, Ливии и в конфликте в Нагорном Карабахе. Кремлю смириться с этим непросто.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».