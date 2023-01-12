Андрей Пивоваров вчера был в Ярославле

Сторонники Андрея Пивоварова рассказали, как проходит этап. Они не могли связаться с политиком с прошлого года после того, как его вывезли из СИЗО Краснодара.

«Только приехал в Ярославль под утро, а уже говорят, что отправляемся дальше. Куда, как обычно, узнаю перед посадкой. Побывал уже в Волгограде, Воронеже и Мичуринске. Полетел, буду писать. Настрой самый бодрый!»‎ — рассказал сторонникам политик.

Андре Пивоварова летом приговорили к 4 годам колонии за руководство «нежелательной организацией»‎ «Открытая Россия»*‎. По закону он должен отбывать наказание в Ленинградской области.

Фото: «Команда Пивоварова».

*«Открытую Россию»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎, она ликвидирована.