В Твери возбудили новое дело о приготовлении к госизмене

В Твери возбудили уголовное дело о приготовлении к госизмене (ч.1 ст.30, ст. 275 УК РФ). Мужчину 1982 года рождения подозревают в намерении вступить в ВСУ. По информации ТАСС, подозреваемого отправили в СИЗО.

Подозреваемого задержали на железнодорожной станции при «попытке выехать в сторону российско-украинской границы». ФСБ добавила, что перед поездкой он изучил маршруты выезда в Украину, купил медикаменты, экипировку и обмундирование. В интернете он «проконсультировался с представителем украинской стороны». Маршруты въезда он изучил якобы под его руководством.