На «Новую газету»‎ составили административный протокол о «дискредитации армии»‎

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол против «Новой газеты» о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Поводом стал текст о протоиерее Андрее Кордочкине, который выступает против боев в Украине.

Что именно стало предлогом для преследования — в суде не уточнили. Андрей Кордочкин был одним из авторов письма священнослужителей против боев в Украине.

По информации «Новой газеты»‎, сначала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сказала, что протокол составили в декабре из-за текста Татьяны Брицкой «Каков поп!»‎, опубликованного в «Новой рассказ-газете»‎. Но после в издании уточнили информацию — «дискредитирующим»‎ оказался другой текст.

В тексте «Каков поп!»‎ рассказывалось о протоиерее Андрее Ткачеве, который служил в Украинской православной церкви до 2014 года, а потом стал рупором российской пропаганды.