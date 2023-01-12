На «Новую газету»‎ составили административный протокол о «дискредитации армии»‎

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол против «Новой газеты» о «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Поводом стал текст о протоиерее Андрее Кордочкине, который выступает против боев в Украине.
Что именно стало предлогом для преследования — в суде не уточнили. Андрей Кордочкин был одним из авторов письма священнослужителей против боев в Украине.
По информации «Новой газеты», сначала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сказала, что протокол составили в декабре из-за текста Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованного в «Новой рассказ-газете». Но после в издании уточнили информацию — «дискредитирующим» оказался другой текст.
В тексте «Каков поп!» рассказывалось о протоиерее Андрее Ткачеве, который служил в Украинской православной церкви до 2014 года, а потом стал рупором российской пропаганды.