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#Новости

Марина Овсянникова выпустит книгу на немецком языке

12.01.2023

Выход запланирован на 14 марта

DW* со ссылкой на DPA сообщила, что Марина Овсянникова издаст книгу на немецком языке. Выход планируется 14 марта.

Изданием занимается Langen Müller Verlag. Книга будет называться «Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды»‎.

В России против экс-редактора Первого канала возбуждено уголовное дело после нескольких антивоенных высказываний журналистки. Один из пикетов она провела в прямом эфире. Овсянникова уехала из России. 


*DW Минюст России считает «иностранным агентом». 

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