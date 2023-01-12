Марина Овсянникова выпустит книгу на немецком языке

DW* со ссылкой на DPA сообщила, что Марина Овсянникова издаст книгу на немецком языке. Выход планируется 14 марта.
Изданием занимается Langen Müller Verlag. Книга будет называться «Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды».В России против экс-редактора Первого канала возбуждено уголовное дело после нескольких антивоенных высказываний журналистки. Один из пикетов она провела в прямом эфире. Овсянникова уехала из России.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».