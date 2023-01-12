Навальный* снова попросил отложить заседание суда

Алексей Навальный* второй день не может участвовать в судебных заседаниях и попросил отложить рассмотрение дел. Суд его требование удовлетворил, сообщили сторонники политика.

«Я обращался неоднократно за медпомощью и сейчас сражаюсь за ее получение», — сказал политик.

Алексей Навальный* заболел 2 января, но ему не оказывают медицинскую помощь, а 31 декабря его отправили в ШИЗО. Сейчас он в штрафном изоляторе вместе с другим заболевшим заключенным.

Адвокаты пытались передать ему лекарства, но в колонии отказались взять даже то, что сначала разрешили.

Жена оппозиционера Юлия Навальная обратилась вчера к врачам и администрации колонии. Она просит оказать Алексею помощь.

За Навального* вступились 610 врачей — они подписывают открытое письмо с требованием допустить к политику гражданских медиков и не отправлять его в ШИЗО. Письмо отправили в администрацию президента.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.