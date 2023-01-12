«Агентство»‎*: солдат после ранений отправляют на фронт без разрешения медиков

Журналисты «Агентства»*‎ выяснили, что после ранений российских военнослужащих отправляют на фронт без реабилитации и восстановления. Военно-врачебную комиссию, которая бы допускала их в зону боевых действий, не проводят, и на передовой оказываются солдаты с осколками в конечностях и простреленными легкими.

Медики из двух клиник Москвы и Донецка обратились в СПЧ с просьбой разобраться, почему военных вместо реабилитации и долечивания отправляют на фронт. По словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, это не единичные случаи. И с февраля, по ее оценкам, в России разрушен институт присвоения категории годности к службе.

Военнослужащим не проводят военно-врачебную комиссию, которая решает, годен ли солдат. По закону, ВВК должны проводить по окончании лечения в стационаре, независимо от его продолжительности. Но командиры, по словам Мельниковой, вместо комиссии отправляют солдат на фронт. Она рассказала, что были случаи отправки военнослужащих с осколками в конечностях, простреленными легкими, после лечения язвы или перенесенных еще до «спецоперации»‎ инсультов и инфарктов.

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко считает, что отправка из госпиталя на фронт незаконна, и нужно требовать направления в часть и писать рапорт об отказе от участия в боевых действиях. Отправка на фронт без комиссии — нарушение прав военнослужащих.





*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».