Из VK Group могут уволить всех уехавших из России сотрудников

UPD:
The Bell* подтвердили информацию о том, что некоторым сотрудникам VK предложили вернуться на родину из-за границу. Речь идет в первую очередь о работниках, которые имеют доступ к критичным данным и их работа может осуществляться только в офисе. Однако об увольнениях речи не идет: на рынке дефицит специалистов, потому на такой шаг сейчас не пойдет ни одна компания в России. Тем, кто не захочет возвращаться предлагают перейти на другие проекты с меньшим доступом к данным.
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«Можем объяснить» со ссылкой на источник, знакомый с положением дел в компании, сообщил, что в VK Group могут уволить всех уехавших сотрудников, если они не вернутся на родину. Журналисты считают, что это может быть связано с ожидаемой волной мобилизации.
Другой источник подтвердил, что руководителям отделов поручено вернуть уехавших в Россию якобы из-за безопасности серверов и желанием не допустить утечек. Тем, кто не хочет возвращаться в Россию, посоветовали искать новую работу. Официально объявить об увольнении могут до конца квартала.
Один из собеседников предположил, что из-за новой волны мобилизации в компании опасаются, что уехавшие сотрудники могут саботировать работу в случае призыва родных.
В VK Group больше 10 тыс. сотрудников. Руководит холдингом сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. Контролируется компания через «дочки» «СОГАЗа» друга Путина Юрия Ковальчука.
Запреты на удаленную работу начали вводить в ВТБ, «Открытии», Сбербанке, «Мегафоне» и «Билайне»: удаленщикам настоятельно рекомендовали вернуться в Россию. Также негласные запреты на зарубежные поездки начались в «Роснефти» и «Газпроме».
Основанием для сокращений может стать готовящийся в Госдуме закон, которым планируют запретить удаленную работу в некоторых сферах, в том числе IT. Как говорил глава Минцифры Максим Шадаев, всего из России уехало около 10% IT-специалистов, 80% из которых продолжают работать на российские компании.
*The Bell Минюст России считает «иностранным агентом».