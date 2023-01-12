Из VK Group могут уволить всех уехавших из России сотрудников

UPD:

The Bell* подтвердили информацию о том, что некоторым сотрудникам VK предложили вернуться на родину из-за границу. Речь идет в первую очередь о работниках, которые имеют доступ к критичным данным и их работа может осуществляться только в офисе. Однако об увольнениях речи не идет: на рынке дефицит специалистов, потому на такой шаг сейчас не пойдет ни одна компания в России. Тем, кто не захочет возвращаться предлагают перейти на другие проекты с меньшим доступом к данным.

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«Можем объяснить»‎ со ссылкой на источник, знакомый с положением дел в компании, сообщил, что в VK Group могут уволить всех уехавших сотрудников, если они не вернутся на родину. Журналисты считают, что это может быть связано с ожидаемой волной мобилизации.

Другой источник подтвердил, что руководителям отделов поручено вернуть уехавших в Россию якобы из-за безопасности серверов и желанием не допустить утечек. Тем, кто не хочет возвращаться в Россию, посоветовали искать новую работу. Официально объявить об увольнении могут до конца квартала.

Один из собеседников предположил, что из-за новой волны мобилизации в компании опасаются, что уехавшие сотрудники могут саботировать работу в случае призыва родных.

В VK Group больше 10 тыс. сотрудников. Руководит холдингом сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. Контролируется компания через «дочки»‎ «СОГАЗа» друга Путина Юрия Ковальчука.

Запреты на удаленную работу начали вводить в ВТБ, «Открытии», Сбербанке, «Мегафоне» и «Билайне»‎: удаленщикам настоятельно рекомендовали вернуться в Россию. Также негласные запреты на зарубежные поездки начались в «Роснефти»‎ и «Газпроме»‎.

Основанием для сокращений может стать готовящийся в Госдуме закон, которым планируют запретить удаленную работу в некоторых сферах, в том числе IT. Как говорил глава Минцифры Максим Шадаев, всего из России уехало около 10% IT-специалистов, 80% из которых продолжают работать на российские компании.





*The Bell Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

