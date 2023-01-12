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#Новости

Больше 400 мобилизованных из Горно-Алтайска отправят на штурм Сватово с одними автоматами

12.01.2023

В этом направлении минные поля, у ВСУ танки, минометы и дроны

Мобилизованные из Горно-Алтайска, Республики Алтай, сообщили SOTA, что их как пушечное мясо завтра собираются отправить штурмовать Сватово. Сейчас они в Кременной, в их распоряжении только автоматы. 

Резервисты в своем сообщении указали, что в направлении Сватово заминированы поля, у ВСУ танки, минометы и дроны. Мобилизованные приписаны к несуществующему полку, «чтобы не вписывать их в потери»‎. 

«Нас прикомандировали к полку 228, такого полка не существует. Завтра нас хотят отправить в горячую точку с автоматами против танков, дронов, минометов на минные поля. Мы просто пушечное мясо. Нам уже выдали наркотики, «Промедол», на случай серьезных ранений. Мы оказались в штурмовой роте»‎, — рассказали солдаты. 

По их словам, они были фактически прикомандированы в третьему батальону 8-й роты, но по их словам, военнослужащих не могут найти по документам. В бумагах значится 35-й полк 1-й батальон. 

В Сватовском районе в ноябре 2022 года сообщалось об уничтожении батальона из Воронежской области. Выжившие рассказывали, что число погибших может превысить 500 человек.





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