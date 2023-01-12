Прокуратура Бразилии подозревает трех членов Конгресса в подстрекательстве к протестам

В среду федеральная прокуратура Бразилии потребовала провести расследование в отношении трех союзников экс-президента Жаира Болсонару в Конгрессе. Их подозревают в подстрекательстве к массовым протестам против избранного президента Лулы да Сильвы, пишет Reuters.

На прошлой неделе протестующие сторонники Болсонару захватили несколько правительственных зданий, было задержано 1159 человек, которые до сих пор остаются под стражей. По данным полиции, освободили 684 человека «по гуманитарным причинам»‎.

Организаторы протестов призывают перекрывать дороги, блокировать работу НПЗ, отключать ЛЭП и создавать хаос в стране, чтобы спровоцировать военный переворот и отменить результаты октябрьских выборов.

В стране мобилизовали все силы безопасности, чтобы предотвратить беспорядки. Рикардо Каппелли, федеральный чиновник, отвечающий за общественную безопасность в Бразилиа, сказал, что кризис пытаются создать те, «кто проиграл выборы»‎, но они не добьются успеха.

Бывший министр юстиции Андрес Торрес, который работал с Болсонару, отправлен под арест. Он курировал общественную безопасность, но во время беспорядков был в США, его обвиняют в халатности и попустительстве. В США находится также сам Болсонару. Оба готовы вернуться в страну, но сроки не называют.