Военного в Уфе приговорили к пяти годам колонии за уклонение от прохождения службы

Объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила, что в Уфе суд вынес приговор ефрейтору Марселю Кандарову, который не пришел на службу, потому что не хотел участвовать в «спецоперации»‎.

Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении службы на срок свыше месяца «в период мобилизации» (ч.5 ст.337 УК РФ). Ему назначили наказание в пять лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Кандаров не пришел на службу в мае 2022 года. Полиция обнаружила его только в сентябре.

С начала боев в Украине участились разбирательства по статье о «самовольном оставлении части»‎. Приговоры военнослужащим выносили в Псковской и Сахалинской областях, Якутии, Приморском крае. В декабре были вынесены первые приговоры о дезертирстве.