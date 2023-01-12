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#Новости

В Орловской области создали карту укрытий

12.01.2023

Это уже третий регион России с подобной картой

Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий. На ней 2,3 тыс. объектов, к каждому добавлена информация о вместимости убежища и ответственных за него, пишет «7*7»‎. 

О разработке карты в области говорили в декабре. Толчком к ее созданию стал пожар на нефтебазе в селе Старый Конь: сообщалось, что причиной возгорания мог быть беспилотник. 

Ранее такие карты сделали в Белгородской области и Ханты-Мансийском АО. При этом в последнем не введен даже режим повышенной готовности. 

Информация о том, что в регионах готовятся к возможным атакам, появлялась с весны 2022 года. Была информация о подготовке убежищ не только в приграничных с Украиной регионах, но и в Москве


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