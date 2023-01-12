Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева отправили в Окрестино

«Медиазона.Беларусь»‎* сообщила, что основателя движения «Говори правду»‎, бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева задержали вчера в Минске. Его поместили в Окрестино, но причины задержания неизвестны. О задержании политика сообщил его коллега. Сейчас Дмитриев находится в СИЗО.

У экс-кандидата в президенты проходил обыск в августе 2021 года. С него взяли подписку о неразглашении, изъяли технику. Дмитриев говорил только, что список предъявленных ему статьей огромный.

Движение «Говори правду»‎ ликвидировали в 2021 году. На выборах 2020 года Дмитриев набрал 1,2% голосов.

*«Медиазону.Беларусь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.