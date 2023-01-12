Наемники ЧВК «Вагнер»‎ обнаружили в Соледаре тело погибшего волонтера из Британии

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала фото документов двух граждан Великобритании. Одного из них нашли мертвым, его пропавшего коллегу пока не обнаружили.

«8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев»‎, — сообщили в ЧВК.

На Кристофера Перри было также удостоверение волонтера украинского Фонда Павла Вишнякова. Кого именно нашли погибшим, не сообщается. Канал Grey Zone сообщает, что мертвым был найден 28-летний британец Кристофер Перри. Блогеры, связанные с ЧВК, утверждают, что Перри погиб в бою и был при полной амуниции.

ВВС писала, что в Соледар из Краматорска волонтеры выехали 6 января — с этого дня с ним не было связи. Они помогали мирным жителям с эвакуацией, привозили гуманитарную помощь.