Мужчин до 30 лет хотят призывать в армию уже этой весной

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил, что «поэтапный переход»‎ на повышение призывного возраста начнется в этом году. По его словам, в весенний призыв будут набирать срочников от 18 до 30 лет, и в течение нескольких лет повышать призывной возраст. Идею Картаполова уже поддержали в Совете федерации, пишет «Парламентская газета»‎.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предложил изменить призывной возраст — срочников он хочет набирать с 21 года и до 30 лет, а не с 18 до 27 как сейчас. Владимир Путин принял предложение. В Институте изучения войны и британской разведке такие инициативы объяснили необходимостью увеличить численность армии. Об этом же говорил и министр обороны, но добавлял, что увеличение числа военнослужащих до 1,5 млн человек должно быть в первую очередь за счет контрактников.

Картаполов считает, что в 2023 году в военкоматы могут отправляться призывники до 30 лет. Полный переход на новую систему займет до трех лет.

«Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — объснил депутат.

Вчера Картаполов также предполагал, что России не хватит мобилизационного резерва при «масштабной войне»‎. Однако сейчас, дл задач «спецоперации»‎, резерва хватает, добавил он.