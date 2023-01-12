«Ведомости»‎: на выборах 2023 года партии сделают ставку на участников СВО

Четыре источника, близких к администрации президента, рассказали «Ведомостям»‎, что на выборах 2023 года будут участвовать добровольцы и волонтеры, побывавшие на «спецоперации»‎. На «военной составляющей»‎ готовы сделать акцент в «Единой России»‎, в других партиях пока не решили окончательно.

Речь идет о выборах как в органы законодательной, так и исполнительной власти, которые пройдут в регионах 10 сентября 2023 года. В России будут выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, еще пятерых — на непрямых. Парламенты должны избрать в 20 регионах, в том числе в четырех «присоединенных регионах»‎ Украины.

Администрация президента и ЕР хотят встроить в избирательные кампании добровольцев, волонтеров и участников СВО, потому что «они показали себя патриотами»‎. Собеседник, близкий к Госдуме, отметил, что не случайно в Украину отправились некоторые депутаты: в кампаниях сделают ставку на людей из зоны боевых действий.

Например, пойдет на выборы главы Хакасии Сергей Сокол — сейчас он в Украине в качестве добровольца, заявление на «мобилизацию»‎ он написал одним из первых. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказывал также, что в СВО участвует отряд БАРС «Каскад»‎, сформированный и депутатов разных уровней.

Из КПРФ в боевых действиях участвует около 400 членов, 13 погибли. Все они отправились добровольцами на фронт. Коммунисты тоже подтвердили, что если они во время кампании будут не на линии фронта, то их могут рассмотреть как кандидатов на участие в выборах. Готовы обсудить кандидатуры и тех добровольцев, кто разделяет идеи КПРФ, но не состоит в партии.

О готовности сделать ставку на военных могут и в «Справедливой России»‎. Среди партийцев в СВО участвует 56 человек.

От ЛДПР в Украине несколько сотен добровольцев, тех, кто уже уволен, не много. Те, кто вернется с фронта, станут «важной частью партийной элиты». Пока в партии уверены, что будут участвовать в кампании добровольцы, которые работали в тылу.

В «Новых людях» вопрос не комментируют.

Фото: РИА Новости.